В Луганске за сутки 6 новых случаев заражения COVID-19 и один летальный случай.



«Всего по состоянию на 09:00 18 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 1919», — говорится в сообщении.

С начала пандемии медики региона зарегистрировали 159 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Экономика - Сегодня, 11:50 92 Луганские медики зарегистрировали 1919 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе и один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.«Всего по состоянию на 09:00 18 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 1919», — говорится в сообщении.С начала пандемии медики региона зарегистрировали 159 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Экономика - Сегодня, 11:50 92

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