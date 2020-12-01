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В Луганске за сутки 6 новых случаев заражения COVID-19 и один летальный случай.

verter Сегодня, 12:3035Новости
В Луганске за сутки 6 новых случаев заражения COVID-19 и один летальный случай.
Луганские медики зарегистрировали 1919 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе и один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 18 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 1919», — говорится в сообщении.
С начала пандемии медики региона зарегистрировали 159 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Экономика - Сегодня, 11:50 92

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