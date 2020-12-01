Забивший гаечным ключем до смерти двух школьниц, получил пожизненное лишение свободы
Суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Брянки, убившего двух школьниц. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что мужчина, находясь в квартире своих соседей с целью тайного хищения имущества, нанес девочке и находившейся у нее в гостях подруге «множество ударов имеющимся при себе разводным гаечным ключом, а также двумя ножами по различным частям тела, в том числе и жизненно важным органам». От полученных травм школьницы скончались на месте.
В Генпрокуратуре отметили, что подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал в полном объеме.
«Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.
Не согласившись с приговором, сторона защиты и осужденный подали апелляционную жалобу на приговор суда. Судебная коллегия Верховного Суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу. Происшествия - Сегодня, 13:00 57
В ведомстве рассказали, что мужчина, находясь в квартире своих соседей с целью тайного хищения имущества, нанес девочке и находившейся у нее в гостях подруге «множество ударов имеющимся при себе разводным гаечным ключом, а также двумя ножами по различным частям тела, в том числе и жизненно важным органам». От полученных травм школьницы скончались на месте.
В Генпрокуратуре отметили, что подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал в полном объеме.
«Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.
Не согласившись с приговором, сторона защиты и осужденный подали апелляционную жалобу на приговор суда. Судебная коллегия Верховного Суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу. Происшествия - Сегодня, 13:00 57
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