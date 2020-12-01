В Петербурге заявили о работе стационаров на пределе возможностей

«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости.

Фото: РИА Новости / © Илья ПиталевЭпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает RT.вЃЈвЃЈСарана добавил, что пока нет нужды в перепрофилировании медучреждений, которые оказывают плановую помощь.вЃЈРанее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой.В новогодние праздники в Петербурге планируется усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений.