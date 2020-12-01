В Петербурге заявили о работе стационаров на пределе возможностей
Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает RT.
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«Текущая обстановка остаётся напряжённой, стационары работают на пределе возможностей», — цитирует его РИА Новости.
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Сарана добавил, что пока нет нужды в перепрофилировании медучреждений, которые оказывают плановую помощь.
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Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но остаётся напряжённой.
В новогодние праздники в Петербурге планируется усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений.
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