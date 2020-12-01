ВСУ за неделю четыре раза обстреляли позиции защитников ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики за минувшую неделю четыре раза обстреляли позиции защитников Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), в период с 12 по 18 декабря нашими наблюдателями зафиксировано четыре огневых провокации", - сказал он.

Начальник управления уточнил, что военнослужащие 59-й бригады ВСУ обстреляли из автоматического станкового гранатомета (АГС) район села Лозовое; районы Золотого-5, поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое подверглись обстрелам из минометов калибра 82 мм, АГС, подствольных гранатометов и стрелкового оружия с позиций 92-й бригады ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 декабря — Луганск