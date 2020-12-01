"Союз каратэ Донбасса" получил документы о госаккредитации в ЛНР (ФОТО)

Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР вручило документы о государственной аккредитации, подтверждающие наличие статуса республиканской спортивной федерации, президенту общественной организации "Союз каратэ Донбасса". Об этом сообщила пресс-служба МКСМ ЛНР.Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров вручил руководителю федерации Владимиру Подтынному документ и памятную статуэтку с символическим изображением вида спорта."Проводя процедуру по аккредитации общественных организаций и предоставлению им статуса республиканских федераций, Министерство ставило для себя цель наделить их определенными полномочиями. Сегодня мы с удовольствием вручаем документы "Союзу каратэ Донбасса" для того, чтобы этот вид спорта развивался на высоком уровне, чтобы спортсмены понимали свои задачи, чувствовали, что они растут и развиваются на своей земле, а впоследствии станут молодыми тренерами, которые будут воспитывать своих последователей", – отметил руководитель МКСМ.Президент "Союза каратэ Донбасса" рассказал, что в состав организации входят более 300 спортсменов из разных городов и районов ЛНР."Наша организация существует уже 22 года. На сегодняшний день занимаются более 300 человек по всей Республике. У нас восемь дипломированных тренеров, которые окончили институты и имеют право преподавать. Приобретение статуса официальной республиканской спортивной федерации дает нам уверенность, что мы занимались не зря, что государство с нами работает, наш труд был замечен", – сказал он.Подтынный добавил, что сейчас в связи со сложной эпидемической ситуацией спортсмены вынуждены тренироваться в онлайн-режиме."Проводим онлайн-тренировки, по мере возможности проводим занятия на свежем воздухе, но не собираем много детей. Хотелось бы, конечно, заниматься в специальных залах, но пока такая обстановка. Смотрим информацию по видео, общаемся по телефону, в основном спортсмены проводят самостоятельную работу дома", – рассказал руководитель организации.Ранее Сидоров сообщал, что МКСМ ЛНР аккредитовало 27 общественных организаций по 30 видам спорта и присвоило им статус республиканских спортивных федераций.18 декабря — Луганск