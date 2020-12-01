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Ощадбанк продлил действие платежных банковских карт пенсионеров-переселенцев до 1 марта 2021 года

robot Сегодня, 14:000Новости
Ощадбанк продлил действие платежных банковских карт пенсионеров-переселенцев до 1 марта 2021 года
«Ощадбанк» продлил действие платежных банковских карт пенсионеров — переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в «Ощадбанке».

Карты «Ощадбанка» пенсионеров — внутренне перемещенных лиц и других ВПЛ, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.

«Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 13:55 43

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