Ощадбанк продлил действие платежных банковских карт пенсионеров-переселенцев до 1 марта 2021 года
«Ощадбанк» продлил действие платежных банковских карт пенсионеров — переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в «Ощадбанке».
Карты «Ощадбанка» пенсионеров — внутренне перемещенных лиц и других ВПЛ, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.
«Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 13:55 43
Карты «Ощадбанка» пенсионеров — внутренне перемещенных лиц и других ВПЛ, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.
«Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 13:55 43
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