Дежурные отделения Госбанка в субботу 19 декабря
Госбанк уведомляет о том, что в субботу 19 декабря 2020 г. будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка.
Время работы дежурных отделений в субботу — с 8:30 до 16:00.
Перечень операций, осуществляемых кассами дежурных отделений:
— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
— прием всех видов коммунальных платежей.
В г. Луганск работают отделения банка, расположенные по адресам:
ул. Советская, 61
кв. Левченко, 12б
кв. Степной, 5
ул. Кирова, 44
На территории городов и районов работают отделения, расположенные по адресам:
г. Алчевск, ул. Ленина, 54а
г. Антрацит, ул. Петровского, 60
г. Брянка, микрорайона «Тополь», 11а
г. Краснодон, Микроцентр, 18
г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25
г. Лутугино, ул. Крупской, 22
г. Перевальск, ул. Ленина, 39а
г. Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а/1
г. Свердловск, ул. Энгельса, 32
г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а
пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 68
г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а Экономика - Сегодня, 13:27 90
Время работы дежурных отделений в субботу — с 8:30 до 16:00.
Перечень операций, осуществляемых кассами дежурных отделений:
— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
— прием всех видов коммунальных платежей.
В г. Луганск работают отделения банка, расположенные по адресам:
ул. Советская, 61
кв. Левченко, 12б
кв. Степной, 5
ул. Кирова, 44
На территории городов и районов работают отделения, расположенные по адресам:
г. Алчевск, ул. Ленина, 54а
г. Антрацит, ул. Петровского, 60
г. Брянка, микрорайона «Тополь», 11а
г. Краснодон, Микроцентр, 18
г. Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25
г. Лутугино, ул. Крупской, 22
г. Перевальск, ул. Ленина, 39а
г. Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а/1
г. Свердловск, ул. Энгельса, 32
г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10а
пгт. Славяносербск, ул. Ленина, 68
г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а Экономика - Сегодня, 13:27 90
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