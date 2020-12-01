По поводу работы КПВВ на линии разграничения, у ООН есть конкретные претензии к Киеву, Луганску и Донецку



Об этом говорится в рекомендациях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к докладу «Влияние COVID-19 на права человека в Украине».



Отмечается, что количество пересечений КПВВ резко снизилось в связи с пандемией и введенными ограничениями. Так, в Донецкой области среднемесячное количество пересечений КПВВ с июня по октябрь уменьшилось в 375 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Луганской области — среднее количество пересечений в августе и сентябре было на 75% ниже, чем за те же месяцы 2019 года, при том, что в эти месяцы зафиксировано наибольшее число пересечений с марта.



«Особенно пострадали женщины и лица пожилого возраста, которые составляли большинство тех, кто осуществлял пересечение линии соприкосновения до карантина, связанного с COVID-19», — говорится в докладе.



В ООН призвали Луганск и Донецк отменить привязку к месту регистрации и проживания при пересечении КПВВ, а Донецк — открыть все КПВВ в Донецкой области, повысить прозрачность и эффективность рассмотрения запросов на пересечение, а также прекратить практику принуждения граждан к подписанию заявлений о невозвращении при пересечении на контролируемую Киевом территорию.



В свою очередь, правительству Украины стоит воздержаться от введения более жестких ограничений для лиц на КПВВ, чем те, которые предусмотрены для тех, кто пересекают государственную границу. Новости в Мире - Сегодня, 08:00 1275 Самопровозглашенные республики должны обеспечить беспрепятственную работу пунктов пропуска на Донбассе, а правительство Украины, в свою очередь — не ужесточать существующие правила пересечения.Об этом говорится в рекомендациях Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к докладу «Влияние COVID-19 на права человека в Украине».Отмечается, что количество пересечений КПВВ резко снизилось в связи с пандемией и введенными ограничениями. Так, в Донецкой области среднемесячное количество пересечений КПВВ с июня по октябрь уменьшилось в 375 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Луганской области — среднее количество пересечений в августе и сентябре было на 75% ниже, чем за те же месяцы 2019 года, при том, что в эти месяцы зафиксировано наибольшее число пересечений с марта.«Особенно пострадали женщины и лица пожилого возраста, которые составляли большинство тех, кто осуществлял пересечение линии соприкосновения до карантина, связанного с COVID-19», — говорится в докладе.В ООН призвали Луганск и Донецк отменить привязку к месту регистрации и проживания при пересечении КПВВ, а Донецк — открыть все КПВВ в Донецкой области, повысить прозрачность и эффективность рассмотрения запросов на пересечение, а также прекратить практику принуждения граждан к подписанию заявлений о невозвращении при пересечении на контролируемую Киевом территорию.В свою очередь, правительству Украины стоит воздержаться от введения более жестких ограничений для лиц на КПВВ, чем те, которые предусмотрены для тех, кто пересекают государственную границу. Новости в Мире - Сегодня, 08:00 1275

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