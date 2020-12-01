С начала недели через КПВВ не смогли пройти 23 человека. У почти 12 тысяч человек это получилось



КПВВ «Новотроицкое» за неделю пересекли 318 человек и 57 автомобилей. В сторону Донецка проследовали 208 человек и 37 транспортных средств, в то же время 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Вместе с тем, 23 человека не пустили на неподконтрольные Украине территории из-за отсутствия требуемых документов.

На этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации проследовали через КПВВ «Новотроицкое» в Донецк. Общий вес гуманитарной помощи составил более 1 тонны. Новости Региона - Сегодня, 16:15 247 С начала недели пограничники оформили на КПВВ «Станица Луганская» 11 513 человек пересекающих линию разграничения. В том числе, в сторону Луганска — 5904 человека, в сторону Станицы Луганской — 5609 человек.КПВВ «Новотроицкое» за неделю пересекли 318 человек и 57 автомобилей. В сторону Донецка проследовали 208 человек и 37 транспортных средств, в то же время 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.Вместе с тем, 23 человека не пустили на неподконтрольные Украине территории из-за отсутствия требуемых документов.На этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации проследовали через КПВВ «Новотроицкое» в Донецк. Общий вес гуманитарной помощи составил более 1 тонны. Новости Региона - Сегодня, 16:15 247

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