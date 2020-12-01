Мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Уже сейчас их можно использовать, — Сивохо



Об этом по итогам конференции «Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса», которая состоялась 17 декабря в Мариуполе Донецкой области, заявил лидер платформы Сергей Сивохо, сообщила пресс-служба Национальной платформы примирения и единства.

«В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. Для этого нужна воля центральной власти и координация действий с органами местного самоуправления. Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях. Чтобы ускорить этот процесс, мы создали рабочую группу, которая будет заниматься воплощением в жизнь наших наработок», — сказал он.

В релизе, опубликованном на странице платформы в Facebook, говорится, что участники конференции — руководители городов и территориальных общин Донецкой и Луганской областей, народные депутаты и эксперты — говорили также о привлечении инвестиций и создании рабочих мест в регионе.

Они пришли к выводу, что ключевым фактором реинтеграции оккупированных территорий должно стать восстановление финансово-промышленного потенциала региона и его инфраструктуры, говорится в релизе.



Сивохо в комментарии каналу «Украина» сказал, что представители общин «обязательно должны советовать наверх то, что нужно делать, в первую очередь, и предлагать свои планы».



«Потому что инициатива сверху, если она не подкреплена снизу — не будет работать», — заявил он, запись эфира опубликовали на странице НППЕ.

Среди участников конференции был народный депутат от «Слуги народа» Муса Магомедов.

Он рассказал, что в Авдеевке (Донецкая область) много проблем, которые осложнены тем, что город находится на линии фронта.



«Но мы постоянно сотрудничаем со всеми активными организациями города, с военно-гражданской администрацией и общими усилиями достигаем изменений в этом городе и близлежащих населенных пунктах», — отметил нардеп.

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