Два соцучреждения Перевальска получили подарки от главы ЛНР и Общественной палаты (ФОТО)

Два социальных учреждения Перевальска получили новогодние подарки от главы ЛНР Леонида Пасечника и Общественной палаты Республики. Об этом сообщили в администрации Перевальского района.Телевизор, сухой бассейн, развивающие игры и спортивный инвентарь от главы ЛНР воспитанникам Перевальской специальной (коррекционной) школы-интерната передал глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов."Дети, которые воспитываются в этом интернате, безусловно, заслуживают особого внимания, - отметил Михайлов. - Большое спасибо Леониду Ивановичу за эти замечательные подарки. А то, что они, действительно, доставят радость, мы увидели сегодня по улыбкам ребят".Директор школы-интерната Татьяна Семенова поблагодарила главу Республики за то, что, "несмотря на большую занятость, он уделяет внимание детям".Дополнением к подаркам стала концертная программа, подготовленная артистами Луганского республиканского Дворца культуры."Также в этот день член Общественной палаты ЛНР Ирина Сычева совместно с начальником управления труда и соцзащиты населения администрации Перевальского района Лилией Петренко побывали в Перевальской психоневрологической больнице, чтобы передать подопечным учреждения в подарок от Общественной палаты ЛНР ноутбук", - добавили в администрации района.Для пациентов и коллектива больницы также выступили луганские артисты.18 декабря — Луганск