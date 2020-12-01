Председатели квартальных комитетов Луганска получили подарки от ОД "Мир Луганщине" (ФОТО)

Председатели квартальных и уличных комитетов Луганска ко Дню Святого Николая получили сладкие подарки от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщил депутат Народного Совета от ОД Владимир Поляков.Он рассказал, что 18 и 19 декабря сладкие подарки "получат более 400 председателей органов самоорганизации населения столицы".Поляков отметил, что депутаты от ОД "Мир Луганщине" работают в тесном контакте с руководителями квартальных и уличных комитетов Луганска. Он напомнил, что представители органов самоорганизации работают безвозмездно, "исключительно на душевном порыве", при этом являются важным связующим звеном между депутатами и обществом."Наверное, святое дело и очень правильно в преддверии православного праздника Дня Святого Николая сделать хотя бы самые маленькие подарки, знаки внимания нашим руководителям квартальных комитетов", - сказал депутат.Депутат Народного Совета Олег Попов отметил, что значительную часть наказов и пожеланий от народа депутаты получают именно через председателей уличных и квартальных комитетов."Когда мы созванивались с людьми (председателями органов самоорганизации), те искренне удивлялись, что лично депутаты приедут и поздравят их. Депутат – это человек, избранный народом, и он должен быть с народом, общаться с народом и помогать народу", - сказал Попов.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.18 декабря — Луганск