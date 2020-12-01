Ветераны Великой Отечественной войны из Перевальского района получили подарки от ОП ЛНР (ФОТО)

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Перевальском районе, получили подарки от Общественной палаты (ОП) ЛНР. Об этом сообщили в администрации Перевальского района."Подарки от Общественной палаты ЛНР 17 и 18 декабря были вручены Василию Анисимовичу Пащенко из Перевальска, Александру Максимовичу Подбуртному из поселка Бугаевка, Василию Алексеевичу Головневу из поселка Михайловка, Аркадию Иосифовичу Боброву из поселка Карпаты, Надежде Илларионовне Андрощук из поселка Фащевка, Николаю Ефимовичу Медведеву из поселка Червоный Прапор", - говорится в сообщении.В администрации добавили, что "в адрес ветеранов прозвучали слова благодарности за их подвиг и проявленный в годы войны героизм, а также звучали поздравления с наступающим Новым годом, пожелания здоровья и благополучия".18 декабря — Луганск