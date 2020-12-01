Депутаты Народного Совета передали защитникам ЛНР новогодние подарки (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР Анна Мосина и Ирина Андрух в преддверии новогодних праздников передали поздравления и подарки военнослужащим Народной милиции ЛНР, находящимся на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Народного Совета."18 декабря депутаты Народного Совета ЛНР Анна Мосина и Ирина Андрух в преддверии новогодних праздников передали поздравления и подарки военнослужащим, находящимся на передовых позициях", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что парламентарии в короткие сроки организовали акцию по сбору новогодних подарков, к которой подключились общественные организации и жители Луганска. Депутаты передали военным детские рисунки, домашние выпечку и консервы, фрукты и сладкие подарки."Мы гордимся нашими воинами, так как они защищают нас, а мы всегда готовы сделать все возможное для них. То, что было сегодня, даже нельзя назвать акцией. Мы передали на передовые позиции частичку души взрослых и детей в виде рисунков и необходимой новогодней атрибутики", – отметила Андрух.Мосина уверена, что военнослужащие Народной милиции ЛНР отлично питаются и проходят службу в хороших условиях."Тем не менее, когда мы обратились в образовательные учреждения города – школу № 5, гимназию № 30, детский садик № 50 и Пенсионный фонд ЛНР – нам помогли все. Мы хотели передать на позиции частичку домашнего уюта и тепла, потому что все мы женщины, все матери", - пояснила депутат.Она отметила, что военнослужащие охраняют жизни мирных жителей и ценности, которые были и остаются фундаментом для Донбасса: веру, семью, родной язык и русскую культуру.Защитники Республики выразили депутатам и жителям Луганска искреннюю благодарность за поддержку.18 декабря — Луганск