ОП ЛНР передала от главы Республики технику интернатам Славяносербского района (ФОТО)
Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин передал от главы Республики Леонида Пасечника бытовую технику психоневрологическим интернатам Савяносербского района. Об этом сообщили в горрайонной администрации.
"18 декабря 2020 года глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в преддверии новогодних и рождественских праздников посетили психоневрологические интернаты района и передали технику от имени главы Республики Леонида Пасечника", - говорится в сообщении.
Карякин передал Славяносербскому психоневрологическому интернату телевизор и поздравил присутствующих с приближающимися праздниками, пожелал хорошего настроения, тепла и домашнего уюта.
"В нашем учреждении на данный момент проживает более 300 подопечных, и приятно осознавать, что руководство Республики не забывает о них и проявляет заботу. Телевизор, полученный в рамках данной акции от Леонида Ивановича, будет хорошим подспорьем в нашем деле", - отметил директор Славяносербского психоневрологического интерната Владимир Горишный.
Лотиковскому психоневрологическому интернату председатель ОП вручил акустическую систему.
"Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Чтобы вам было радостно и комфортно мы решили, что учреждению необходимы акустические колонки, которые смогут создать атмосферу праздника даже в будни, поэтому от имени главы ЛНР и Общественной палаты ЛНР вручаем вам этот подарок. Пусть ваша жизнь будет прекрасной и сегодняшний снег за окном воодушевляет вас. Мира, добра и здоровья", - сказал он.
Также интернаты района посетил коллектив Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, который представил сотрудникам и подопечным учреждений театрализованную новогоднюю постановку.
18 декабря — Луганск
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