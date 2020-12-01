Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Болгария высылает российского дипломата

root Сегодня, 18:150Новости
Болгария высылает российского дипломата

МИД Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
вЃЈ
Как сообщили в болгарском ведомстве, россиянину дали 72 часа, чтобы покинуть страну.
вЃЈ
Как заявили в болгарской прокуратуре, дипломата подозревают в сборе военной информации.
вЃЈ
"В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

вЃЈ
В октябре МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персона нон грата и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. Тогда российский МИД в качестве ответной меры также выслал двух болгарских дипломатов.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: