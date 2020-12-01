Болгария высылает российского дипломата

"В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

МИД Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.вЃЈКак сообщили в болгарском ведомстве, россиянину дали 72 часа, чтобы покинуть страну.вЃЈКак заявили в болгарской прокуратуре, дипломата подозревают в сборе военной информации.вЃЈвЃЈВ октябре МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персона нон грата и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. Тогда российский МИД в качестве ответной меры также выслал двух болгарских дипломатов.