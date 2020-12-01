Завтра начнут действовать новые карантинные ограничения на Украине
С завтрашнего дня, 19 декабря, в Украине изменятся ограничения в работе учреждений питания, в проведении массовых мероприятий в учебных заведениях и помещениях церквей.
Соответствующее решение принял Кабмин.
Так, в связи с новыми ограничениями запрещается:
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.;
проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных мероприятий;
прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;
работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Также в Кабмине отметили, что сохраняются ограничения, которые ранее действовали в «оранжевой зоне». Новости Украины - Сегодня, 18:48 357
Соответствующее решение принял Кабмин.
Так, в связи с новыми ограничениями запрещается:
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.;
проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных мероприятий;
прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;
работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Также в Кабмине отметили, что сохраняются ограничения, которые ранее действовали в «оранжевой зоне». Новости Украины - Сегодня, 18:48 357
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