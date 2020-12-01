Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу до 1 марта

"Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", — заявили в посольстве.

Фото: © РИА Новости / Владимир ФедоренкоАзербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 в обеих странах и "строгих карантинных мер" в республике, сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.вЃЈВ дипмиссии также призвали граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.вЃЈвЃЈСогласно данным оперативного штаба при правительстве Азербайджана, по состоянию на четверг число подтвержденных случаев COVID-19 в республике достигло 191,46 тысячи. Программу вакцинации против коронавируса в стране планируют начать с 2021 года.