Синоптики прогнозируют днем 19 декабря в ЛНР до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 19 декабря будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 18 декабря до 21:00 19 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль - 2 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 декабря метеорологи отмечали в 1945 году – минус 27 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2019 году и составляла плюс 10 градусов.

По предварительному прогнозу, 20 декабря существенных осадков не ожидается, температура воздуха незначительно понизится. 21 декабря при прохождении атмосферных фронтов ожидается снег.

18 декабря — Луганск