"Почта ЛНР" 20 декабря введет в обращение марку "Советским разведчикам участникам ВОВ" (ФОТО)

Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" 20 декабря, в День сотрудника органов государственной безопасности, введет в обращение художественную почтовую марку "Советским разведчикам участникам ВОВ". Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР."20 декабря 2020 года государственным унитарным предприятием Луганской Народной Республики "Почта Луганской Народной Республики" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "Советским разведчикам участникам ВОВ", - говорится в сообщении.Марка форматом 28 мм х 44 мм выпущена тиражом 9900 экзепмляров. Номинальная цена – 100 руб.На марке изображены фотографии советских разведчиков-нелегалов, супругов Михаила и Анны Филоненко на стилизованном фоне; коротковолновая радиостанция военного назначения РБМ; знак серии "75 лет Победы"; эмблема КГБ СССР; тексты: "Анна Фёдоровна Филоненко", "Михаил Иванович Филоненко", "К 75-летию Победы"; название; год выпуска и номинальная стоимость.Советский разведчик Михаил Филоненко родился в Беловодске Луганской области 10 октября 1917 года. В органах госбезопасности с 1941 года. Во время Великой Отечественной Филоненко руководил разведывательно-диверсионным отрядом "Москва", действовавшим в оккупированных районах Московской области, а с 1943 – партизанским отрядом имени Александра Невского на Украине. Его супруга, Анна Филоненко-Камаева (1918-1998), также участвовала в обороне Москвы и партизанском движении. После войны и до 1960 года разведчики находились на нелегальной работе за границей в странах Азии, Южной Америки, а также в США и Португалии. Филоненко-Камаева была консультантом фильма "Семнадцать мгновений весны", считается прототипом кинообраза "русской радистки Кэт".18 декабря — Луганск