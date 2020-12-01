ЛНР в 2021 году продолжит курс на укрепление отношений с Россий – Пасечник

ЛНР в 2021 году продолжит курс на укрепление отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник в программе "Глава о важном" на телеканале "Луганск 24"."Мы в наступающем году продолжим курс на укрепление нашей экономической, государственной, культурной и духовной самостоятельности, а также продолжим курс на укрепление наших отношений с Российской Федерацией", - сказал он.Пасечник подчеркнул, что в наступающем году власти ЛНР будут работать над условиями, позволяющими создать крепкую Республику, "которая сможет обеспечить достойную и безопасную жизнь граждан"."На сегодняшний день, несмотря на то, в каких трудностях мы проживаем, это и пандемия, и все эти экономические блокады, которые в отношении нас применяет Украина, Европа, Америка и так далее, мы живем, мы развиваемся. Это говорит о том, что в 2014 году мы приняли правильное решение, мы сделали правильный выбор", - подытожил глава ЛНР.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявлял, что Россия будет наращивать помощь Донбассу.Президент России 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года, к началу октября 2020 года количество получивших паспорта РФ достигло 150 тыс.18 декабря — Луганск