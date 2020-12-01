В первый день Нового года в Украине пенсионные выплаты увеличатся





Об этом сообщает «ZN.UA».

В 2021 году минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен, наряду с этим, с начала года увеличатся и пенсионные выплаты до 2 400 гривен, а с 1 декабря — до 2 600 гривен.



Также пенсионеры старше 65 со стажем 30-35 лет в новом году получат прибавку к пенсии в размере 300 гривен.



Минимальная пенсия в Украине с декабря 2021 года вырастет на 80 гривен и будет составлять 1934 гривен.



Также пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты в размере 400 гривен, эта сумма не будет зависить от стажа работы.



Украинцы старше 80 лет могут рассчитывать на прибавку в размере 500 гривен. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн. Новости Украины - Сегодня, 21:14 4 С 1 января 2021 года в Украине повысят пенсионные выплаты.Об этом сообщает «ZN.UA».В 2021 году минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен, наряду с этим, с начала года увеличатся и пенсионные выплаты до 2 400 гривен, а с 1 декабря — до 2 600 гривен.Также пенсионеры старше 65 со стажем 30-35 лет в новом году получат прибавку к пенсии в размере 300 гривен.Минимальная пенсия в Украине с декабря 2021 года вырастет на 80 гривен и будет составлять 1934 гривен.Также пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты в размере 400 гривен, эта сумма не будет зависить от стажа работы.Украинцы старше 80 лет могут рассчитывать на прибавку в размере 500 гривен. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн. Новости Украины - Сегодня, 21:14 4

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