Прогноз погоды на выходные на Луганщине
В Луганском областном центре по гидрометеорологии рассказали, какую погоду жителям региона ожидать на этих выходных.
19 декабря, суббота
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
20 декабря, воскресенье
Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 21:00 52
19 декабря, суббота
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
20 декабря, воскресенье
Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 21:00 52
Метки: {keywords}