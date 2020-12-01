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Прогноз погоды на выходные на Луганщине

robot Сегодня, 21:1528Новости
Прогноз погоды на выходные на Луганщине
В Луганском областном центре по гидрометеорологии рассказали, какую погоду жителям региона ожидать на этих выходных.

19 декабря, суббота

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

20 декабря, воскресенье

Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 21:00 52

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