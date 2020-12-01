Луганские медики рассказали о профилактике глазных болезней у детей
В последние 20 лет отмечается ухудшение состояния здоровья детей и подростков. Среди различных заболеваний болезни глаз находятся на третьем по распространённости месте. Что провоцирует ухудшение зрения и как с этим бороться? О профилактике глазных болезней рассказали в Министерстве здравоохранения.
Что наносит зрению вред:
— привычка читать и писать «носом»;
— занятия при плохом освещении;
— чтение и просмотр телевизора лёжа;
— просмотр телевизор в темноте;
-неправильная осанка;
-длительная непрерывная зрительная нагрузка;
— отказ от солнцезащитных очков.
Профилактика нарушений зрения у детей
Чтобы уменьшить риск ухудшения зрения необходимо обзавестись следующими привычками:
— прогулки на свежем воздухе. Естественное освещение и рассматривание предметов на различных расстояниях положительно сказываются на зрении детей, свежий воздух и активные игры позволяют в целом поддерживать детское здоровье;
— закаливание;
— занятия спортом. Все виды спорта спорта способствуют общему укреплению здоровья, а танцы и плаванье способствуют привыканию к правильной осанке;
— здоровое питание. Для зорких глаз полезны продукты с высоким содержанием витаминов А и С. Они содержатся в твороге, мясе, кефире, рыбе, моркови, яблоках, кураге, чернике, смородине и лимонах. В межсезонье не отказывайте себе и детям в аптечных витаминно-минеральных комплексах для глаз;
— полноценный отдых и достаточный сон;
— чтение книг с крупным крупный шрифтом в книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
— соблюдение достаточного расстоянии при чтении: до книги должно быть 40 сантиметров, а до компьютера — 65;
— заниматься только сидя и при хорошем освещении. Должен быть верхний свет и дополнительный — на рабочем месте;
— перерывы между занятиями (лучше каждые 30-40 минут). Это касается книг, планшетов, компьютеров, телефонов. Чем меньше дисплей, чем ближе он к глазам и чем дольше время пребывания за ним, тем больший вред наносится зрению;
— регулярная гимнастика для глаз. В наш компьютерный век это просто необходимо, чтобы предупредить усталость и утомление глаз, с которых начинаются многие глазные болезни.
Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз:
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторить 4-5 раз. Крепко зажмурить глаза (считать до трёх, открыть их и посмотреть вдаль (считать до пяти). Повторить 4-5 раз.
2. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз.
3. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счёт 1-4, потом перенести взор вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз.
4. В среднем темпе проделать три-четыре круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 1-2 раза.
Красота и здоровье - Сегодня, 20:11 99
Что наносит зрению вред:
— привычка читать и писать «носом»;
— занятия при плохом освещении;
— чтение и просмотр телевизора лёжа;
— просмотр телевизор в темноте;
-неправильная осанка;
-длительная непрерывная зрительная нагрузка;
— отказ от солнцезащитных очков.
Профилактика нарушений зрения у детей
Чтобы уменьшить риск ухудшения зрения необходимо обзавестись следующими привычками:
— прогулки на свежем воздухе. Естественное освещение и рассматривание предметов на различных расстояниях положительно сказываются на зрении детей, свежий воздух и активные игры позволяют в целом поддерживать детское здоровье;
— закаливание;
— занятия спортом. Все виды спорта спорта способствуют общему укреплению здоровья, а танцы и плаванье способствуют привыканию к правильной осанке;
— здоровое питание. Для зорких глаз полезны продукты с высоким содержанием витаминов А и С. Они содержатся в твороге, мясе, кефире, рыбе, моркови, яблоках, кураге, чернике, смородине и лимонах. В межсезонье не отказывайте себе и детям в аптечных витаминно-минеральных комплексах для глаз;
— полноценный отдых и достаточный сон;
— чтение книг с крупным крупный шрифтом в книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
— соблюдение достаточного расстоянии при чтении: до книги должно быть 40 сантиметров, а до компьютера — 65;
— заниматься только сидя и при хорошем освещении. Должен быть верхний свет и дополнительный — на рабочем месте;
— перерывы между занятиями (лучше каждые 30-40 минут). Это касается книг, планшетов, компьютеров, телефонов. Чем меньше дисплей, чем ближе он к глазам и чем дольше время пребывания за ним, тем больший вред наносится зрению;
— регулярная гимнастика для глаз. В наш компьютерный век это просто необходимо, чтобы предупредить усталость и утомление глаз, с которых начинаются многие глазные болезни.
Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз:
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторить 4-5 раз. Крепко зажмурить глаза (считать до трёх, открыть их и посмотреть вдаль (считать до пяти). Повторить 4-5 раз.
2. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз.
3. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счёт 1-4, потом перенести взор вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз.
4. В среднем темпе проделать три-четыре круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 1-2 раза.
Красота и здоровье - Сегодня, 20:11 99
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