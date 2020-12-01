ЛНР в 2020 году закупила технику для ремонта дорог на более чем 90 млн руб. - Пасечник

Власти Республики в 2020 году закупили 28 единиц техники для ремонта дорог на более чем 90 млн руб. Об этом в программе "Глава о важном" на телеканале "Луганск 24" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."В этом году нами были осуществлены закупки 28 единиц техники на сумму более 90 миллионов рублей. Также хочу отметить, что в Республике действуют пять асфальтобетонных заводов, которые готовят асфальтобетонную смесь для ремонта и покрытия дорожного полотна", – сказал он.Пасечник отметил, что итогом масштабных работ по ремонту магистралей ЛНР, проведенных в рамках реализации Программы социально-экономического развития на период до 2023 года "Наш выбор", стало "достаточно комфортное и достаточно безопасное движение по дорогам нашей Республики"."Безусловно, на сегодняшний день наши дороги – это не трасса М4 Дон, но по ним можно сегодня достаточно спокойно ехать", – добавил глава ЛНР.От себя лично и от жителей Республики он поблагодарил министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Александра Басова и коллектив государственного унитарного предприятия "Луганский автодор" за то, что "в этом году в дорожном хозяйстве более-менее наведен порядок"."Основные работы, которые я бы выделил, безусловно, это восстановление и запуск в работу Штеровского путепровода, который был подорван в результате действий украинской диверсионно-террористической группы, действовавшей на нашей территории. Были отремонтированы участки дорог на направлениях Луганск – Краснодон, Луганск – Изварино, была отремонтирована дорога Лутугино – Красный Луч. Восстановлены дороги к нашим пунктам пропуска, которые мы будем запускать либо в этом, либо в следующем году, как договорятся на Минской группе, это направления Луганск – Счастье и Первомайск – Золотое", – рассказал Пасечник.Глава ЛНР добавил, что жители Республики также благодарны дорожникам за ремонт улицы Мадридской на выезде из Луганска в направлении Лутугино, "где дорога не ремонтировалась с 1995 года"."На следующий год мы будем также определять участки, которые необходимо отремонтировать, то есть работа в этом направлении однозначно будет продолжена", – подчеркнул он.Ранее Пасечник заявлял, что восстановление дорог Республики, в первую очередь, международного значения, является приоритетом властей ЛНР.Также глава ЛНР отмечал, что специалисты дорожных служб Республики с начала года по состоянию на август отремонтировали около 180 км дорог.Министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов сообщал, что дорожники полностью завершили капитальный ремонт четырех участков автомобильных дорог Республики международного и междугороднего значения.18 декабря — Луганск