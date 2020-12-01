Оптимизация системы образования ЛНР прошла только первый этап – Пасечник

Оптимизация системы образования Республики прошла только первый этап и в дальнейшем будет продолжена. Об этом в программе "Глава о важном" на телеканале "Луганск 24" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Планы у нас далеко идущие по реорганизации в системе образования. На сегодняшний день мы осуществили только лишь первый этап", - сказал он.Глава Республики уточнил, что проведенная работа позволила вернуть вузам профильность."Технический вуз - наш (Луганский государственный) университет имени Владимира Даля - теперь занимается подготовкой технических специалистов; гуманитарный вуз - (Луганский государственный) педагогический университет - занимается подготовкой гуманитариев, это наши педагоги, журналисты, политологи и все, что с этим связано; медицинских работников готовит наш (Луганский государственный) медицинский университет (имени Святителя Луки), специалистов для сельского хозяйства – сельхозуниверситет (Луганский государственный аграрный университет) и так далее. На сегодняшний день каждый занят своим делом", - пояснил Пасечник.Напомним, ранее он заявлял, что проводимая в ЛНР оптимизация системы высшего образования позволила сохранить ряд учреждений среднего профессионального образования Республики.Глава ЛНР также отмечал, что оптимизация системы высшего образования Республики является своевременной и необходимой мерой.18 декабря — Луганск