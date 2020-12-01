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В Карабахе погиб российский офицер

root Вчера, 23:3022Новости
В Карабахе погиб российский офицер
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
В районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны, передает РИА Новости.
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"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", — отметили в ведомстве.

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В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.
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Как добавили в Минобороны, семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

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