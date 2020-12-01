В Карабахе погиб российский офицер

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", — отметили в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Валерий МельниковВ районе города Шуша в Нагорном Карабахе скончался офицер группы разминирования Международного противоминного центра, сообщило российское Минобороны, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈВ результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.вЃЈКак добавили в Минобороны, семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.