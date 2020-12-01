Курс валют в Луганске на 19 декабря.
Государственный банк информирует о том, что с 19 декабря 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
73,3155 рубля
1 ЕВРО
89,8262 рубля
10 украинских гривен
26,4010 рубля.
Вчера, 18 декабря, курс основных валют был таким:
1 доллар США
72,9781 рубль
1 ЕВРО
89,2887 рублей
10 украинских гривен
26,2606 рублей. Экономика - Сегодня, 06:00 213
1 доллар США
73,3155 рубля
1 ЕВРО
89,8262 рубля
10 украинских гривен
26,4010 рубля.
Вчера, 18 декабря, курс основных валют был таким:
1 доллар США
72,9781 рубль
1 ЕВРО
89,2887 рублей
10 украинских гривен
26,2606 рублей. Экономика - Сегодня, 06:00 213
Метки: {keywords}