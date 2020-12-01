Ситуация с выплатами пенсий на Донбасса по состоянию на 18 декабря
Руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что 18 декабря управление продолжает выплату пенсий за декабрь. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
По ее словам, на выплаты пенсионерам области уже направлено 3023,5 млн грн.
«Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она. Новости Донецка - Сегодня, 07:30 196
По ее словам, на выплаты пенсионерам области уже направлено 3023,5 млн грн.
«Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она. Новости Донецка - Сегодня, 07:30 196
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