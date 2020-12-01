Ситуация с выплатами пенсий на Донбасса по состоянию на 18 декабря



По ее словам, на выплаты пенсионерам области уже направлено 3023,5 млн грн.

«Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она. Новости Донецка - Сегодня, 07:30 196 Руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что 18 декабря управление продолжает выплату пенсий за декабрь. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.По ее словам, на выплаты пенсионерам области уже направлено 3023,5 млн грн.«Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она. Новости Донецка - Сегодня, 07:30 196

Метки: {keywords}