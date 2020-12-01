"Победа" занялась "полетами в никуда"

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва - Москва", - сказала представитель "Победы".

Фото: РИА НовостиЛоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика.вЃЈвЃЈПервый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он в течение полутора часов проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца.вЃЈКак отметила представитель "Победы", билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй – за шесть.вЃЈ"Сейчас мы рассматриваем запросы разных российских регионов, многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты. Безусловно, главное условие – безопасность, поэтому на борту все будут строго в масках, как и на остальных наших рейсах", - добавила собеседница агентства.