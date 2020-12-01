В Луганске рассказали о реальном уровне минимальной пенсии и что ждет пенсионеров в 2023 году



«Мы трижды повышали пенсионные выплаты, в результате чего их минимальный размер увеличен почти в два раза: с 2 904 рублей до 5 616 рублей. Я считаю, что это достаточно серьезное достижение, это серьезный подъем. Конечно же, нам хотелось бы платить еще больше пенсий нашим пенсионерам, они это, безусловно, заслужили. Но я считаю, что и эти определенные повышения достаточно значимы для наших уважаемых пенсионеров», — отметил Пасечник.

Пасечник подчеркнул, что на этом луганские власти «останавливаться не собираются», и пообещал, что в период до 2023 года зарплаты в Луганске должны достичь уровня заработной платы Ростовской области. Это касается и пенсий.

Размер минимальной пенсии в Луганске с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. С января 2020 года размер пенсионных выплат в Луганске был увеличен на 20%. Экономика - Сегодня, 09:28 237 Размер минимальной пенсии в Луганске вырос почти вдвое. Об этом на телеканале «Луганск 24» заявил Леонид Пасечник.«Мы трижды повышали пенсионные выплаты, в результате чего их минимальный размер увеличен почти в два раза: с 2 904 рублей до 5 616 рублей. Я считаю, что это достаточно серьезное достижение, это серьезный подъем. Конечно же, нам хотелось бы платить еще больше пенсий нашим пенсионерам, они это, безусловно, заслужили. Но я считаю, что и эти определенные повышения достаточно значимы для наших уважаемых пенсионеров», — отметил Пасечник.Пасечник подчеркнул, что на этом луганские власти «останавливаться не собираются», и пообещал, что в период до 2023 года зарплаты в Луганске должны достичь уровня заработной платы Ростовской области. Это касается и пенсий.Размер минимальной пенсии в Луганске с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. С января 2020 года размер пенсионных выплат в Луганске был увеличен на 20%. Экономика - Сегодня, 09:28 237

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