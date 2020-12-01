Новогодний блиц. Секретарь СП ЛНР Андрей Чернов: "Луганск и Донецк строят свою государственность"

Секретарь правления Союза писателей ЛРН Андрей Чернов в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов уходящего года и прогнозом на год грядущий.— 2020 год был очень непростым. И дело не только в пандемии, захлестнувшей весь мир. Прежде всего, со всей очевидностью стало ясно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Не собираются в Киеве прекращать гуманитарную и экономическую блокаду Республик Донбасса. Очевидно, что слабые надежды на то, что Владимир Зеленский действительно принесет мир Украине и Донбассу, умерли в ноябре-декабре 2020 года. Киеву не нужен мир, не нужны люди Донбасса. Нам это было ясно ещё в 2014 году, но стало ли это понятным в Москве, Берлине и Париже? И сколь долго Париж и Берлин будут потакать увиливаниям киевского режима? Неужели Европе выгодна горячая точка на континенте? Мало других? Мало крови Карабаха, хотят новых жертв?Пока Берлин и Париж пребывают в прострации, а Киев вынашивает планы по навязыванию нам капитуляции, Луганск и Донецк продолжают жить, продолжают строить свою государственность. И, что очень важно, продолжают политику по интеграции в Российскую Федерацию.— В политическом пространстве самым важным достижением Республик Донбасса, как мне кажется, стало то, что Луганск и Донецк показали себя в переговорном процессе в Минске ведущей инициативной силой. Не Киев жаждет мира, не Киев предлагает компромиссы. Они жаждут сдачи, капитуляции, самоубийства жителей Донбасса, их голодной смерти. А вот Луганск и Донецк демонстрируют — мы ищем не пиара, а реального мира. И готовы ради мира пойти на уступки. Это сильная сторона, то, чего нет у Киева. Мне кажется, та политическая инициативность и маневренность, которые проявили ЛНР и ДНР в Минске и Нью-Йорке, и являются главными политическими итогами 2020 года.Проблемы — они очевидны. И пробуксовка "Минска", и проблемы в области медицины, экономике.— Мне кажется, с началом вакцинации в 2021 году начнет отходить проблема распространения коронавирусной инфекции. Думаю, братская Россия здесь нас не оставит, и мы сможем вместе переломить ситуацию. В отношении минского процесса я не питаю иллюзий. Киев не будет выполнять своих обязательств. Им не нужен мир, не нужен Донбасс и его жители. И вопрос даже не столько в самом Киеве, сколько в тех, кому подчиняются киевские марионетки — ведь не секрет, что украинской кухней заправляет Вашингтон. Судя по всему, Вашингтон на ближайшие несколько лет не будет менять курс в украинском деле. А значит — замораживание конфликта, бесконечные переговоры, срывы перемирия, отказ от ранее обещанного.19 декабря — Луганск