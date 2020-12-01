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США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию

Sergey Сегодня, 10:4531Новости
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию
Фото: Reuters
Минюст США обвинил россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства, передает RT.
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Как отметил представитель Министерства юстиции США, речь идёт о радиационно-стойких чипах, которые, по версии американской стороны, отправлялись в Россию через Болгарию без необходимых лицензий.
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«Снова и снова мы обнаруживаем, что русские пытаются получить доступ к чувствительным американским технологиям», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс.

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