Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.12.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 18.12.2020
09:55 Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стремительно ухудшается, особенно на ее южном участке.
Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.
«Ситуация на линии соприкосновения продолжает стремительно ухудшаться – официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Особую обеспокоенность вызывает значительное обострение на Юге Республики, — отметила Никонорова в заявлении. — Представители власти и военного командования Украины совершают все больше вопиющих преступлений».
Власти ДНР в этой связи настаивают на вмешательстве в ситуацию стран-гарантов Минских соглашений.
«Также мы требуем от украинской стороны наконец-то приступить к согласованию детализированных параметров работы координационного механизма, как прямого взаимодействия на уровне СЦКК по верификации и предупреждению нарушений и который предусмотрен Мерами по усилению режима прекращения огня. Иначе мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия вооруженных формирований Украины», — подытожила министр.
09:00 Оперативная сводка за сутки с 18 на 19 декабря
Армия Киева за минувшие сутки не открывала огонь по территории ЛНР. Об этом заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 18 декабря со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.
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