Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.12.2020

«Ситуация на линии соприкосновения продолжает стремительно ухудшаться – официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Особую обеспокоенность вызывает значительное обострение на Юге Республики, — отметила Никонорова в заявлении. — Представители власти и военного командования Украины совершают все больше вопиющих преступлений».

«За 18 декабря со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 18.12.202009:55Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.Власти ДНР в этой связи настаивают на вмешательстве в ситуацию стран-гарантов Минских соглашений.«Также мы требуем от украинской стороны наконец-то приступить к согласованию детализированных параметров работы координационного механизма, как прямого взаимодействия на уровне СЦКК по верификации и предупреждению нарушений и который предусмотрен Мерами по усилению режима прекращения огня. Иначе мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия вооруженных формирований Украины», — подытожила министр.09:00Армия Киева за минувшие сутки не открывала огонь по территории ЛНР. Об этом заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.