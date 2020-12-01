В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19

"Несмотря на то, что сейчас вакцина в первую очередь будет предоставлена лишь части населения из группы риска, остальным не нужно беспокоиться. У нас есть очень много эффективных инструментов профилактики эпидемии, например, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук. Все эти методы в процессе профилактики эпидемии доказали, что являются очень эффективными, поэтому всем нужно принимать меры индивидуальной защиты", - сказал Цуй Ган на брифинге.

Фото: ReutersОпыт Китая показал, что ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения COVID-19, заявил руководитель отдела по профилактике заболеваний государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈГосударственный комитет по вопросам здравоохранения Китая в субботу объявил, что начинает работу по вакцинации населения из группы риска, однако сколько человек будет вакцинировано, в какой срок и какой именно вакциной, не уточнялось.вЃЈЭпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы.вЃЈВсего с начала эпидемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались, 81 865 выздоровели. В больницах в настоящее время находятся 307 человек с COVID-19.