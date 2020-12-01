Правительство ЛНР увеличило размеры почти всех видов социальных пособий

Правительство Республики приняло постановление "Об утверждении размеров государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики", которым увечило размеры почти всех видов соцпособий.

В соответствии с постановлением с 1 января 2021 года устанавливаются следующие размеры государственных социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной Республики:

а) единовременное пособие по беременности и родам – 5 400 рублей;

б) единовременное пособие при рождении ребенка:

на ребенка, рожденного до 1 января 2021 года – 20 640 рублей;

на ребенка, рожденного после 31 декабря 2020 года – 22 000 рублей;

в) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста – 4 000 рублей;

г) ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) – 2 200 рублей на каждого ребенка;

д) ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам):

одиноким матерям (отцам) – 1 800 рублей на каждого ребенка;

одному из родителей детей, в случае смерти одного из родителей, который не получает на них пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца – 5 760 рублей на каждого ребенка;

е) ежемесячное пособие малообеспеченным семьям – 3 000 рублей;

доплата на ребенка в малообеспеченной семье – 850 рублей на каждого ребенка;

ж) ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:

на ребенка в возрасте до шести лет – 8 220 рублей;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 350 рублей;

з) ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством:

на ребенка в возрасте до шести лет – 8 220 рублей;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 9 350 рублей;

и) ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:

достигшим пенсионного возраста – 4 800 рублей;

инвалидам I группы (подгруппа А) – 5 760 рублей;

инвалидам I группы (кроме подгруппы А) – 5 520 рублей;

инвалидам II группы – 5 040 рублей;

инвалидам III группы – 4 800 рублей;

к) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, – 500 рублей;

л) ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства – 5 000 рублей;

м) ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 2 000 рублей на каждого ребенка;

н) ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства:

I группы (подгруппа А) – 9 960 рублей;

I группы (подгруппа Б) – 8 960 рублей;

II группы – 5 760 рублей;

III группы – 5 500 рублей;

о) ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов – 5 760 рублей;

п) надбавка на уход за детьми-инвалидами:

за ребенком-инвалидом в возрасте до шести лет, отнесённым к подгруппе А, – 2 990 рублей;

ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет, отнесённым к подгруппе А, – 4 200 рублей;

ребенком-инвалидом в возрасте до шести лет – 840 рублей;

ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет – 1 380 рублей;

р) государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям – 3 100 рублей на каждого ребенка.

Кроме того, настоящим постановлением признается утратившим силу постановление Правительства от 24 декабря 2019 года № 825/19 "Об утверждении размеров государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики".

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, в конце 2019 года Правительство Республики также увеличивало размеры социальных пособий.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что размер минимальной пенсии в Республике вырос почти вдвое в рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор".

Напомним, размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб.

Пасечник заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

19 декабря — Луганск