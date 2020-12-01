В России выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 209 новых случаев COVID-19, у 18,8 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.
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Темп прироста сохраняется на уровне процента. От осложнений инфекции умерли 585 человек (611 накануне), из больниц выписали более 26,1 тысячи пациентов.
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На первом месте по числу заразившихся — Москва (6459, 6937 днем ранее). За ней идут Санкт-Петербург (3754), Подмосковье (1514), Нижегородская (502), Свердловская (405), Архангельская (395) области, Республика Карелия (294). Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской автономии (28), на Чукотке (десять заболевших) и в Ненецком автономном округе (два).
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