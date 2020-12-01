Мастера клуба "Левша" в день Николая Чудотворца представили работы на выставке в Луганске (ФОТО)

Мастера клуба "Левша" Луганского центра народного творчества (ЛЦНТ) в день святого Николая Чудотворца провели выставку работ декоративно-прикладного искусства на территории столичного храма в честь иконы Божией Матери "Умиление". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мы организовали выставку в честь Дня Святого Николая. Святой Николай по легенде дарил подарки, здоровье и мир в доме. Изделия, которые представлены на выставке, тематические и подготовлены специально для этого праздника", - рассказала заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства ЛЦНТ, руководитель народного клуба "Левша" Галина Забудько.Она уточнила, что 15 луганских мастеров представили на выставке работы, выполненные из дерева, кожи, металла и керамики, а также вязаные игрушки и интерьерных кукол."Посмотрев выставку, мы увидели много декоративных игрушек, которые можно использовать в интерьере для создания новогоднего настроения, выбрали несколько мягких елочных игрушек и пряников с изображением символа наступающего года", - рассказала луганчанка Мария Черкасова.Житель столицы Республики Григорий Онопченко отметил, что после посещения подобных мероприятий "сразу чувствуется приближение праздников, появляется дух волшебства и сказки".Православные чтят Николая Угодника дважды в год: зимой – 19 декабря и весной – 22 мая. Святой Николай – помощник страждущих, чуткий к бедам людей, благотворитель и чудотворец.Согласно легенде, святой Николай приходит к детям в ночь с 18 на 19 декабря и приносит подарки тем, кто хорошо себя вел весь год. Непослушные малыши утром находят вместо подарка веточку или палочку. Подарок от Николая обычно оставляют под подушкой или в башмачках, которые ребенок специально на ночь ставит на подоконник.19 декабря — Луганск