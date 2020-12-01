Молодежные активисты Брянки раздали горожанам 60 масок в рамках акции "Защити себя" (ФОТО)

Активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Брянковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали горожанам 60 одноразовых медицинских масок в рамках акции "Защити себя". Об этом сообщили в администрации города."18 декабря активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" провели уличную акцию "Защити себя". Ребята на улицах города раздали горожанам 60 одноразовых медицинских масок и напомнили, что ношение масок в общественных местах является ключевым пунктом в рекомендациях по профилактике заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Участники акции призвали брянковчан внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры предосторожности."Цель акции – не только вручить маски, а убедить жителей города, что ношение их в период пандемии жизненно необходимо", - сказал координатор проекта "Молодая гвардия" в Брянке Андрей Тищенко.Прохожие благодарили ребят за внимание и заботу.Ранее активисты Молодежного совета при администрации Брянки в рамках акции "Спасибо врачам!" вручили медикам города бейджи с фотографиями, на которых они улыбаются.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 73,5 млн, из них более 1,6 млн скончались. В ЛНР подтверждены 1933 случая заражения коронавирусом, 161 заразившийся скончался.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.19 декабря — Луганск