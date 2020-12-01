Прокуратура способствовала выплате шахтерам Свердловска более 50 тыс. руб. премий и доплат

Одно из угледобывающих предприятий Свердловска после прокурорской проверки отменило свой приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности трех сотрудников и возвратило им удержанные суммы премий и доплат за интенсивность труда в размере 51,6 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Прокуратура Свердловска после получения заявления от работников угледобывающего предприятия города по вопросу необоснованного привлечения их к дисциплинарной ответственности провела проверку, которая установила, "что руководством предприятия к трем работникам применены дисциплинарные взыскания без достаточных оснований, при отсутствии фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей".

По итогам проверки прокурором города внесен протест на приказ о привлечении работников к дисциплинарной ответственности.

"На данный момент документ прокурорского реагирования рассмотрен, приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности отменен, трудовые права работников восстановлены, им возвращены удержанные суммы премий и доплат за интенсивность труда в размере 51,6 тыс. руб." – говорится в сообщении.

19 декабря — Луганск