Здоровьесберегающие технологии Базарного применяются в 85 классах школ ЛНР – министр

Здоровьесберегающие технологии, разработнные российским ученым, врачом, педагогом-новатором Владимиром Базарным, применяются в 85 классах общеобразовательных школ Республики. Об этом в ходе второго Республиканского родительского форума сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."В 85 классах общеобразовательных организаций ЛНР используется технология российского ученого, врача, педагога Владимира Базарного. Это так называемые зрительные зарядки, обучения с переменой положения и так далее. Приятно, что количество таких классов в Республике с каждым годом увеличивается", - сказал он.Министр отметил, что обучение с применением таких методик организовывается по инициативе родительской общественности."Мы не форсируем данный процесс, потому что все-таки это должно исходить от родителей. А мы, педагоги, к этому процессу готовы. У нас этот опыт презентовался на курсах повышения квалификации, многие педагоги знакомы с этой методикой", - добавил Цемкало.Напомним, первые в ЛНР классы, обучение в которых осуществляться по системе Базарного, открылись в луганских общеобразовательных школах №17 и №30 в 2017 году.Владимир Филиппович Базарный (родился 4 мая 1942 года) - российский ученый, врач и педагог-новатор. Более 30 лет посвятил решению демографической проблемы путем сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. В своих исследованиях вскрыл корни и причины процесса деградации и угасания жизнеспособности народа, показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребенка.Элементы системы Базарного:- учить в движении. За партами и конторками ученик может и сидеть, и стоять. Карточки с заданиями и вариантами ответов по воле учителя могут оказаться в любой точке класса, а специальные держалки для дидактического материала позволяют переключать зрение детей с ближнего на дальнее;- развивать творчество. Для этого нужен "Экологический букварь" – картина-панно на одной из стен класса. Специальные манекены и карточки позволяют создать на панно сюжет для любого урока. Это дает возможность практически "бескнижного" обучения в детском саду и в начальной школе;- разделить мальчиков и девочек. Мальчики и девочки занимаются в разных группах или классах, но имеют возможность общаться в перерывах, совместных играх;- оценивать состояние здоровья детей. По мнению Базарного, школа должны нести ответственность за детское здоровье и отчитываться перед родителями.19 декабря — Луганск