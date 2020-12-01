Активисты проекта "Доброволец" к годовщине создания ВЧК провели акцию "Железный Феликс" (ФОТО)

Активисты проекта "Доброволец" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" к годовщине создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем провели акцию "Железный Феликс". Об этом с места события, прошедшего в лесном массиве на окраине Луганска, передает корреспондент ЛИЦ.В рамках акции молодежные активисты и депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов возложили цветы к памятнику Феликсу Дзержинскому в центре города. Затем в лесополосе инструкторы проекта "Доброволец" во главе с его координатором Алексеем Ковалевым провели спортивный квест "СМЕРШ".Участники игры были разбиты на две команды, одна из которых играла роль диверсантов, целью которых было незаметно заложить и подорвать условное взрывное устройство, другая команда должна была пресечь действия условных диверсантов. После выполнения задания команды менялись ролями."Сегодня мы проводим акцию "Железный Феликс", приуроченную к годовщине создания военной контрразведки и Дню сотрудника органов государственной безопасности. Первая служба контрразведки появились при ВЧК, и я считаю, что таким образом мы показываем молодежи, кто такой настоящий герой", - сказал Ковалев.Координатор проекта напомнил, что проект "Доброволец" занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Стать участниками проекта могут школьники старше 14 лет, а также студенты."У нас регулярно проходят занятия в лесополосе, ребята этот лес знают хорошо. Сейчас зимняя погода, и я считаю, что зимой тоже нужно проводить практические занятия, чтобы ребята привыкали к зимнему лесу, знали, как себя вести в условиях зимы", - сказал Ковалев.В свою очередь, Попов поблагодарил проект "Доброволец" за организацию таких мероприятий. Он отметил, что, возможно, многие молодежные активисты, которые сегодня принимают участие в таких тематических квестах, в будущем станут великими разведчиками и контрразведчиками."Это очень значимая для нас дата, для тех, кто является последователем Советского Союза, той славной эпохи и, тем более, сегодня, когда на нашей территории идет война, и наши разведчики, и контрразведчики выполняют те же функции", - сказал Попов.Напомним, активисты ОД "Мир Луганщине" разработали военно-патриотическую программу дополнительного образования "Доброволец".Совет народных комиссаров РСФСР 20 декабря 1917 года издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Инициатором создания ВЧК был руководитель советского государства Владимир Ленин, а первым председателем комиссии стал Феликс Дзержинский.Всероссийская чрезвычайная комиссия стала предшественником современных органов безопасности в ряде стран СНГ, а также в ЛНР и ДНР.Министерство государственной безопасности ЛНР отмечает день создания ВЧК как свой профессиональный праздник.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.19 декабря — Луганск