Неизвестные сожгли машину офицера ВСУ, разместившего бойцов в детсаду – Народная милиция

Неизвестные в поселке Лоскутовка Попаснянского района сожгли автомобиль офицера ВСУ, конфликтовавшего с местными жителями из-за размещения личного состава роты на территории детского сада. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В населенном пункте Лоскутовка неизвестные сожгли личный автомобиль офицера 92-й бригады ВСУ капитана Васильченко. По данным местных жителей, Васильченко неоднократно вступал в конфликты с местным населениям из-за того, что использовал здание детского сада для размещения личного состава роты", - сказал Филипоненко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 декабря — Луганск