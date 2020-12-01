Более 30 мастеров Перевальщины приняли участие в конкурсе "Поделка для Деда Мороза" (ФОТО)

Более 30 мастеров декоративно-прикладного искусства, проживающие в Перевальском районе, приняли участие в конкурсе "Поделка для Деда Мороза". Об этом сообщили в районной администрации.Творческое состязание проводилось под патронатом главы администрации Перевальского района Виталия Михайлова и при поддержке депутата Народного Совета ЛНР Владимира Полякова, которые поддержали инициативу районного объединения мастеров декоративно-прикладного искусства "Золотые руки"."В конкурсе приняли участие 30 мастеров разных возрастных категорий. На открытии выставки работ конкурсантов можно было увидеть елочные игрушки, новогодние композиции, картины, открытки, обереги", - рассказали в администрации.Оценивали конкурсные работы ведущие мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства Перевальского района. Авторы лучших работ получили подарки, которые пригодятся им для реализации новых творческих идей.19 декабря — Луганск