ВСУ направили саперов в бригаду, где бойцы подрывались на своих минах – Народная милиция

Штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" направил специалистов по разминированию в бригаду, где ранее неоднократно фиксировались случаи подрыва бойцов на собственных минах. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что ранее военнослужащие 59-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию новых позиций в районах поселков городского типа Мироновский и Троицкое.

"В связи с потерей доверия штаба ОТГ "Север" к (командиру бригады полковнику Геннадию) Шаповалову в зону ответственности бригады отправлена группа специалистов 143-го центра разминирования", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что данные происшествия с очередными небоевыми потерями позволили еще раз убедиться командованию ОТГ "Север" в неспособности Шаповалова выполнить задачу вышестоящего штаба без потерь среди личного состава, что свидетельствует о полной профессиональной непригодности комбрига.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что с 1 сентября 2020 года на украинских минах подорвались более 20 военнослужащих ВСУ, а также 12 мирных жителей Донбасса.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 декабря — Луганск