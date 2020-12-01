ВСУ готовят сюжеты о военных медиках в зоне "ООС" для повышения имиджа – Народная милиция

Киевские силовики готовят видеосюжеты о работе военных медиков по оказанию помощи жителям прифронтовых территорий с целью поднять имидж ВСУ в глазах населения, проживающего в зоне так называемой операции объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В связи с участившимися случаями конфликтов с местным населением командующий оперативно-тактической группировки "Север" Горбатюк отдал указания оперативной группе офицеров 83-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) на проведение ряда показательных акций по повышению имиджа украинских военных в глазах мирных жителей Донбасса на подконтрольной ВСУ территории", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в рамках информационной кампании пропагандисты спланировали подготовку и распространение ряда видеороликов о работе специалистов 59-го военно-медицинского госпиталя в Северодонецке по предоставлению медицинских услуг гражданскому населению, проживающему в районах, прилегающих к линии соприкосновения.

"Для съемки специальных материалов офицеры 83-го центра ИПсО привлекли заранее подготовленных гражданских лиц и журналистов четырех телеканалов "1+1", "5 канал", "ICTV", "Донбасс.ua", - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 декабря — Луганск