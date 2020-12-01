Комиссия ОТГ "Север" выявила еще восемь дезертиров в 14-й бригаде ВСУ – Народная милиция

Комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила еще восемь дезертиров в 14-й бригаде ВСУ, из которой ранее дезертировал и перешел на территорию ЛНР, а затем умер от отравления наркотиками боец Николай Тарасюк. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что после инцидента с Тарасюком в бригаду прибыла комиссия штаба ОТГ, а также сотрудники СБУ и военной службы правопорядка.

"В ходе комплексной проверки бригады выявлено незаконное отсутствие еще восьми военнослужащих, местонахождение которых до настоящего времени не установлено", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что по указанию командующего так называемой "операции объединенных сил" Алексея Шандара сотрудниками медицинской службы проведено медицинское тестирование военнослужащих 2-го механизированного батальона 14-й бригады, где проходил службу употреблявший наркотики Тарасюк.

"По его результатам содержание наркотических средств в организме подтверждено у 63 солдат и офицеров. Кроме того, комиссией вскрыты многочисленные факты использования сотовой связи для передачи секретных сведений", - отметил офицер пресс-службы.

Он уточнил, что после изъятия телефонов сотрудниками СБУ были установлены факты покупки наркотических веществ военнослужащими бригады через специализированные Телеграм-каналы.

Филипоненко сообщил, что в отношении командира 2-го батальона подполковника Алферова и ряда офицеров управления бригады проводятся следственные мероприятия для возбуждения уголовного дела по факту халатности, приведшей к смерти военнослужащего.

Напомним, 14 декабря Тарасюк самовольно оставил позиции ВСУ в районе Крымского в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и перешел на территорию Республики, где скончался от остановки сердца. 17 декабря представители ЛНР передали украинской стороне тело бойца.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 декабря — Луганск