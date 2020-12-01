Отсутствие электроснабжение в Луганске в понедельник 21 декабря
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 21 декабря будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Электроснабжение в Артемовском районе будет временно отсутствовать по таким адресам:
улица Кольчугина, 1-5;
улица Андрея Линева, 1-44;
переулок Серойденко, 1-10;
улица Совхозная, 44б;
улица Чапаева, 55-80;
улица Лейтенанта Шмидта, 2-10.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:30 121
Электроснабжение в Артемовском районе будет временно отсутствовать по таким адресам:
улица Кольчугина, 1-5;
улица Андрея Линева, 1-44;
переулок Серойденко, 1-10;
улица Совхозная, 44б;
улица Чапаева, 55-80;
улица Лейтенанта Шмидта, 2-10.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:30 121
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