Луганчанина за незаконные перевозки граждан через границу будут судить в Харькове



Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки шести лиц через государственную границу Украины. В ходе проведенных обысков изъято десятки карточек государственного банка Украины с информацией о пин-коды и остатки сумм на счетах.

В отношении пассажиров составлены админпротоколы. Новости Харькова - Сегодня, 17:00 182 Перевозки были организованы жителем неподконтрольной части Луганской области микроавтобусом. Обвинительное заключение направлено в суд по ч. 2 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на Дергачевскую местную прокуратуру.Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки шести лиц через государственную границу Украины. В ходе проведенных обысков изъято десятки карточек государственного банка Украины с информацией о пин-коды и остатки сумм на счетах.В отношении пассажиров составлены админпротоколы. Новости Харькова - Сегодня, 17:00 182

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