Луганская область вошла в список самых опасных мест в мире
Донецкую и Луганскую области Украины назвали самыми опасными местами для путешествий. Данные регионы вошли в список самых опасных мест в мире, который составляется международной организацией International SOS.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Travel Risk Map, где эти области обозначены красным цветом, а уровень опасности в них оценивается как «чрезвычайное».
Статус Донецкой и Луганской областей как опасных мест для путешествий связан с боевыми действиями, которые продолжаются на территории этих областей с 2014 года.
Путешественников предупреждают, что в этих областях Украины минимальный или отсутствует уровень закона и порядка, могут не функционировать государственные службы и транспортное сообщение, а жизни и здоровью путешественников могут угрожать нападения со стороны вооруженных группировок.
Остальные территории Украины на карте Travel Risk Map окрашена в желтый цвет, что соответствует среднему уровню риска.
Также в список самых опасных для путешествий мест вошли Сирия, северная часть Ирака, Сектор Газа, Афганистан, некоторые регионы Пакистана, Сомали, Ливии, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Мали, восток Конго и северо-восток Нигерии.
В то же время безопасно путешествовать в Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, а также в Швейцарию, Словении и Люксембурга. Новости в Мире - Сегодня, 16:45 161
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Travel Risk Map, где эти области обозначены красным цветом, а уровень опасности в них оценивается как «чрезвычайное».
Статус Донецкой и Луганской областей как опасных мест для путешествий связан с боевыми действиями, которые продолжаются на территории этих областей с 2014 года.
Путешественников предупреждают, что в этих областях Украины минимальный или отсутствует уровень закона и порядка, могут не функционировать государственные службы и транспортное сообщение, а жизни и здоровью путешественников могут угрожать нападения со стороны вооруженных группировок.
Остальные территории Украины на карте Travel Risk Map окрашена в желтый цвет, что соответствует среднему уровню риска.
Также в список самых опасных для путешествий мест вошли Сирия, северная часть Ирака, Сектор Газа, Афганистан, некоторые регионы Пакистана, Сомали, Ливии, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Мали, восток Конго и северо-восток Нигерии.
В то же время безопасно путешествовать в Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, а также в Швейцарию, Словении и Люксембурга. Новости в Мире - Сегодня, 16:45 161
Метки: {keywords}